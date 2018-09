Suferința prin care a trecut Carmen Rădulescu la divorț. „Nici nu voiau să mă lase să mă apropii”

În anul 1988, Carmen Rădulescu s-a căsătorit cu Sorin Oprea, fiul dirijorului Paraschiv Oprea. În anul 1989, cântăreaţa l-a adus pe lume pe fiul ei, Sorin. Acesta este astăzi un tânăr în vârstă de aproape 30 de ani, de profesie pilot.

Interpreta a fost prezentă în platoul emisiunii Agenția VIP, de la postul de televiziune Antena Stars, unde a povestit despre momentele extrem de dificile prin care a trecut la divorț, atunci când copilul său a rămas la tată.

„La divorț m-au întrebat în instanță cu ce cresc copilul, am vrut când eram căsătorită să mă angajez, dar nu m-a lăsat. La divorț m-au întrebat cu ce îl întrețin, automat copilul s-a dus la tată. Am trecut și peste asta, am suferit ca orice mamă. La un moment da nici nu voiau să mă lase să mă apropii. Asta se întâmpla acum 19 ani”, a declarat Carmen Rădulescu.

