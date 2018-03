Surpriză pentru Maria Constantin de ziua ei. “Cel mai frumos cadou”

Cântăreața de muzică populară Maria Constantin a primit cel mai frumos cadou de ziua sa de naștere.

În urmă cu câteva zile, interpreta de muzică populară Maria Constantin a împlinit 31 de ani. Divorțată din luna ianuarie a acestui an de omul de afaceri Marcel Toader, Maria Constantin a mai fost căsătorită o dată, cu interpretul de muzică populară Ciprian Tapotă. Maria Constantin are cu acesta din urmă un băiat care se numește Codruț și care are opt ani.

Cea mai mare bucurie pe care vedeta a avut-o de ziua ei de naștere a fost întâlnirea cu fiul ei, Codruț.



Artista s-a întâlnit cu fiul ei la Târgu Jiu, acolo unde acesta locuiește. Au ieșit împreună la restaurant și s-au simțit extraordinar de bine, fericirea de pe chipul Mariei Constantin stând dovadă a faptului că prezența băiețelului ei alături de ea este cel mai frumos cadou pentru ea.

“Cel mai frumos cadou de ziua mea!!!”, a spus Maria Constantin.