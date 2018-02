Sylvester Stallone nu a murit! O știre falsă care anunță moartea îndrăgitului actor s-a rostogolit pe rețelele de socializare. Nu este prima oară când „Rambo” cade victima unei astfel de știri false.

Rețelele de socializare au explodat odată cu rostogolirea unei știri care anunță că Sylvester Stallone a murit. Imediat, pe rețelele de socializare au început să curgă mesaje de condoleanțe din partea fanilor îndurerați.

Din fericire pentru fanii îndrăgitului actor, știrea s-a dovedit a fi una falsă. Cotidianul britanic The Sun a confirmat faptul că Sylvester Stallone nu a murit, arătând că știrea a fost creată de un site „celebru” pentru fake news.

And then He gets failed in his Escape Plan. Prostate Cancer Ended The Expendables Finally!

RIP Sylvester Gardenzio Stallone

Favourite Actor He was! pic.twitter.com/WWxrzyvkoS

— Muhammad Osman (@Osmanmani89) February 19, 2018