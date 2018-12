Talentul ascuns al Alexandrei Velniciuc. „Nu l-am educat în niciun fel”

Alexandra Velniciuc, pe care telespectatorii o pot vedea care în prezent la emisiunea „Te cunosc de undeva!”, vorbește despre viața ei și răspunde deschis în fața șirului de întrebări primite în cadrul emisiunii 'CulTOUR', difuzată la Happy Channel, astăzi, de la ora 17.30.

Alexandra este o actriță și o cântăreață talentată, dar spune despre ea că are un alt dar pe care și-ar fi dorit să-l poată valorifica.

„Mi-ar fi plăcut să fiu „nas” pentru o casă de parfumuri. Am un talent pe care nu l-am educat în niciun fel, simt parfumul în piramidă, am niște simțuri speciale. Când am o zi proastă intru într-un magazin de parfumuri și le miros. Sau merg acasă la mine unde am o oază, o colecție a mea”, mărturisește Alexandra Velniciuc.



Citește și: Editorial de Cătălin Doscaș: Sindicatul care a câştigat întotdeauna a pierdut pentru prima dată un război: ultimele negocieri au durat doar trei minute, iar spaţiile comerciale au rămas la Metrorex!