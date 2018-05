Tatăl lui Sean Paul a murit la o zi după concertul muzicianului la București

„Cu regret profund, anunț trecerea în neființă a tatălui meu, Garth Henriques”, a transmis vineri Sean Paul. “În numele familiei noastre, doresc să mulțumesc tuturor celor care ne-au transmis condoleanțe sincere în această perioadă”, a adăugat el. „Vreau să-mi exprim aprecierea față de medici, asistenți medicali și echipa medicală de la Spitalul Universitar din West Indies, precum și fanilor, prietenilor și familiei, care au donat sânge și ne-au trimis gânduri bune”, a încheiat mesajul muzicianul jamaican.

Vă reamintim că Sean Paul a concertat pentru a treia oară la București miercuri seara, în fața a peste 4.000 de spectatori, la Arenele Romane. El s-a născut în Kingston, Jamaica, și și-a petrecut primii ani în Saint Andrew Parish. Bunicul său paternal era evreu, a cărui familie a imigrat din Portugalia, iar bunica de pe linie paternală era o afro-caraibeană. Mama sa este de descendență engleză și chinezo-jamaicană. Sean a fost crescut în catolicism. A frecventat liceul Wolmers pentru băieți, unde a fost antrenat ca flautist clasic, liceul „Belair” și colegiul de Arte, Sport și Tehnologie, cunoscut ca Universitatea de Tehnologie.

A avut o scurtă apariție în filmul „Belly” din 1998. În 2000, Sean Paul a lansat albumul de debut „Stage One”. În 2002, a început să lucreze mult cu o echipă de producători din Toronto, anunțând lansarea celui de-al doilea album, „Dutty Rock”. Propulsat de succesul melodiilor „Gimme the Light” și „Get Busy”, albumul a fost un succes mondial, cu vânzări de peste 6 milioane de copii. Sean Paul și-a pus amprenta vocală specială și inedită și pe melodia lui Beyoncé „Baby Boy”, precum și pe melodia lui Blu Cantrell, “Breathe”. Ambele l-au ajutat teribil în viitoarea carieră nord americană. În această perioadă, a apărut la Punk’d, 106 & Park, Sean Paul Respect, Making the Video (“Get Busy”, “Gimme the Light”, și “Like Glue”) iar videoclipurile sale au fost difuzate pe MTV și BET. Cele mai mari hituri ale artistului includ „Get Busy”, “Like Glue”, “Gimme the Light”, “Baby Boy”, și “I’m Still in Love with You”.

Cel de-al treilea album a lui Sean Paul a fost lansat în 27 septembrie 2005. Albumul conține cinci piese de succes: “We Be Burnin’”, “Ever Blazin’”, “Give It Up to Me”, “Never Gonna Be The Same” și “Temperature” care au dat lovitura în mai toate topurile. A fost nominalizat la Billboard Music Awards în 2006 la categoriile Male Artist of the Year, Rap Artist of the Year, Hot 100 Single of the Year și Pop Single of the Year pentru melodia “Temperature”. De asemenea, a câștigat un premiu American Music cu melodia „Give It Up to Me”. În martie 2007, s-a întors în Jamaica unde a interpretat la ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de Cricket 2007.

În august 2009, Sean Paul a lansat albumul ‘Imperial Blaze’, cu lead single-ul ‘So Fine’. În 2011, Sean Paul a anunțat că lucreaza la un nou album. Primul single a fost lansat în vară și a fost un adevărat hit în Europa. El a concertat de două ori în România: în 2007 a susținut un recital la Premiile MTV România, decernate la Sibiu, iar în iunie 2010 a concertat la Turabo Summer Club.