Libertatea: Cum e să duci în paralel „Vrei să fii milionar?” și „Teo Show”? Cum îți afectează asta timpul liber, timpul petrecut cu Maia?

Teo Trandafir: În loc să mă duc acasă la ora 5, mă duc acasă la ora 7, ea vine acasă la ora 8. În ora aia chiar pot să mă liniștesc puțin și să îmi revin. Toată lumea normală ajunge acasă după 8. Deci, nu mă afectează. Iar în timp, cred că va fi mai ușor cu filmările la „Vrei să fii milionar?”, pentru că o să îl învăț pe de rost și va fi un moment de relaxare. La „Teo Show”, pentru că e în direct, stai tot timpul foarte încordat. Eu stau acum încordată și la noul proiect, pentru că încă e un proiect nou pentru mine. Sunt atentă și la echipă, care mă ajută din răsputeri. Sunt oameni fantastici, îmi aduc de mâncare, îmi aduc magneziu, îmi aduc printuri, aleargă după mine cu tot felul de ajutoare!

Spuneai, în urmă cu puțin timp: „Îmi doresc mult ca zicala «Dacă ai carte, ai parte!» să aibă corespondent în realitate”. Crezi că e vreo șansă să se întâmple asta?

Nu știu ce ne rezervă viitorul, pentru că nu sunt încă baba Vanga, deși mă pregătesc intens. Am încredere în poporul român. Inclusiv Seneca zicea, la vremea lui, că aparține ultimei generații articulate. Fiecare are senzația că el aparține ultimei generații și că după noi o să fie nenorocire, dar n-a murit nimeni. Poate vor învăța un alt sistem de a comunica ori poate noi trebuie să ne adaptăm lor.

„De fiecare dată când ieșea un concurent, plângeam 4 ore”

Ce altceva te-ar mai tenta din televiziune, ce tip de show?

Mi-ar fi plăcut să fac – dar n-aș fi putut – „Big Brother”. E un proiect care în 2001 pe mine m-a fascinat, Ernest știe foarte bine. Doar că n-aș fi putut, pentru că de fiecare dată când ieșea un concurent, plângeam 4 ore. Îmi aduc aminte când a ieșit Mumu, au plecat toți din casă pentru că nu le venea a crede. După care când a ieșit Soso, după ce ieșiseră Flo, Alida și Deea, îmi aduc aminte și pisicuța și artificiile. Urlam uitându-mă la televizor. Nu știu dacă aș fi putut să îl fac, să îl prezint, dar tentația rămâne. Tentația reality-show-ului rămâne.

Ce spune Maia despre „Vrei să fii milionar?”? Se uită?

Bineînțeles că se uită, pentru că sunt eu acolo! Noi ne-am uitat împreună la toate concursurile de genul asta și, la un moment dat, chiar râdeam, pentru că eu știu foarte multe versuri de la multe cântece și au fost și concursuri de genul asta, cum ar fi „Sarabanda”, și continuam cântecul fără probleme. Și ea mă întreba: „Mami, dar de ce nu te duci și tu acolo?”, iar eu îi spuneam: „Eh, pentru că nu se poate”.

Tu, înainte vreme, erai spectator de „Vrei să fii milionar?”?

Da, sigur, normal, cine nu era? Întotdeauna am fost. Cred că e un fel foarte rapid de a acumula informații fără să faci nimic. Trebuie doar să te uiți de la început până la sfârșit și cu siguranță capeți măcar 5 informații pe care după aia le poți folosi. Râdeam în legătură cu asta cu Giani și Cazacu. La „Exatlon” aveau și ei momente cu quiz-uri și mi-am amintit de „câte măsele are musca” sau „câte inimi are caracatița”. Noi și acum știm răspunsurile și ne hlizim.

