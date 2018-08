Teo Trandafir, către Bianca Rus: „În afară de faptul că îți văd chiloții” | FOTO

Bianca Rus a venit la emisiunea lui Teo Trandafir într-o rochie scurtă. Prezentatoarea i-a spus în direct că îi vede lenjeria intimă.

În luna mai, Bianca Rus s-a căsătorit cu iubitul ei, Antonio. Invitată la emisiunea pe care Teo Trandafir o prezintă la Kanal D, Bianca Rus a oferit detalii despre nunta sa, care este programată pentru luna octombrie a acestui an. Însă, Bianca Rus a fost și atenționată de teo Trandafir, care i-a spus că îi vede chiloții. Bianca Rus a apărut în platoul emisiunii îmbrăcată într-o rochie scurtă, din dantelă de culoare albă.

„Fetiță, dar arăți splendid. În afară de faptul că îți văd chiloții perfect, dar să știi că nu e… adică e… Dacă vrei, îți dau desfășurătorul meu, dar nu folosește la nimic. Puteai să își pui o rochie mult mai mică, pentru că asta și-a rămas deja largă… N-ai înnoit-o până acuma (n.r. garderoba)? Ai slăbit deja 30 de kilograme”, i-a spus teo Trandafir Biancăi Rus.

„Am slăbit și am promis că mai slăbesc încă 5 kilograme până la nuntă. Și o să fac toate eforturile din lume. Mă duc la sală, o să apelez și la aparatele de modelare corporală. Chiar vreau din suflet să ajung la 65 de kilograme. Trebuie, e musai. ce poate să nu-i placă lui Antonio? I-am spus că vreau să mă duc la sală și a doua zi m-a dus la sală și mi-a găsit și antrenor. Nu sunt geloasă, pentru că nu îmi dă motive. Suntem de doi ani împreună. Nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun, să ne fi certat”, a povestit Bianca Rus.

„Încă nu am ales meniul de nuntă. pe 24 ajung în Satu Mare. Am mai multe variante, nici nu știu ce să aleg. Aș merge pe clasic, sarmale neapărat. Vreau un aperitiv bogat, două feluri de friptură, sarmale, ciorbă. Eu sunt genul de mireasă hotărâtă, poirnită, vreau să fac, să treg. Acuma, când o să merg, o să mă întâlnesc cu starostele să stabilesc ce și cum, să mă întâlnesc cu domnișoarele de onoare, o să am peste zece domnișoare de onoare. Da, am emoții, e normal, e firesc. Și când am trecut pe numele ei, tremuram toată. M-am obișnuit cât de cât, o să știu cum să vorbesc cu invitații. M-am mutat cu el, ne înțeleg perfect”, a oferit Bianca Rus amănunte despre nunta sa.

