Teo Trandafir a pus-o la punct pe Bianca Drăgușanu. “Ești liberă să te ridici și să pleci”

După ce s-a aflat că are o relație cu Tristan Tate, Bianca Drăgușanu a fost invitată în platoul emisiunii Teo Show, pe care Teo Trandafir o moderează la Kanal D.

La emisiunea respectivă, Bianca drăgușanu a vorbit despre separarea de Victor Slav, dar și despre relația pe care o are cu noul ei iubit, Tristan Tate.

Bianca Drăgușanu a povestit, printre altele, că Tristan Tate, noul său iubit, nu știa cine este și nu știa că aceasta este prezentatoare TV.

”Mi-am dat seama că avem mai mulți prieteni în comun, după care am ieșit. Apoi am fost prinși de paparazzi, iar eu sunt aici nevoită să vin și să spun: Da, Teo, am ieșit, îmi asum!”, a afirmat Bianca Drăgușanu.

Moderatoarea teo Trandafir a ținut să clarifice lucrurile și să nu se înțeleagă că Bianca Drăgușanu a fost nevoită să vină la emisiune să facă dezvăluiri din viața ei personală.

”Există niște inexactități. 1. Nu ești nevoită pentru că nu faci nimic din ceea ce nu-ți dorești. În momentul în care nu îți mai dorești această conversație ești liberă să te ridici și să pleci. 2. Nu ți-am pus nicio întrebare care să te fi vexat. Și 3, Tot din calculator a reieșit că înainte de a fi nevoită să-mi dai mie explicații, tu te-ai pupat pe gură cu omul”, a punctat imediat Teo Trandafir.

