Între două filmări artistul supranumit la Paris 'Numero 1' i-a făcut o vizită lui Smiley la studiourile sale unde a stabilit un acord de management pe Europa de Est. Prilej pentru a sta de vorbă cu fostul dj-I și compozitor al vedetei topurilor hip-hopului francez.

Care e motivul pentru care te-ai despărțit de Maître Gims?

Nu mai colaborez cu el pentru a avea timp să mă ocup de propriile proiecte viitoare. Mi-ar plăcea să îmi dezvolt propria carieră internațională.

Cât timp ai colaborat cu Maître Gims?

Am fost dj-ul lui oficial timp de 5 ani. Am făcut pachetul grafic pentru câteva turnee, am avut câteva melodii împreună, cum ar fi Bucan, etc. Am trecut prin momente frumoase împreună și a fost o experiență superbă, care ne-a adus beneficii amândurora.

Mai sunteți în relații bune?

Bineînțeles, suntem încă prieteni. Uneori vorbim la telefon să vedem ce mai facem…

Care e treaba ta cu România? De ce ai vrut să îți filmezi noul clip aici?

Am descoperit România anul trecut în octombrie, când niște prieteni m-au invitat într-un club din Cluj-Napoca. Pentru mine a fost o experiență senzațională, mi-au plăcut oamenii de aici și am zis să încerc. Plus de asta și costurile de producție sunt mai rezonabile la București decât la Paris. În țara mea, oamenii sunt încă ignoranți în ceea ce privește potențialul artistic din România, iar eu am vrut să nu fiu așa.

Ați venit cu staff și animație de la Paris sau folosești și resurse din România, de exemplu, dansatori ?

Am venit cu Dj S. Lee și cu artistul Edalam, amândoi stau la Paris. Restul am găsit în București. Am luat în calcul și o eventuală colaborare între câteva studiouri din Paris și studioul din București la care am și fost, cel al lui Smiley.

Ai cunoscut vreun artist român?

Totul a fost foarte rapid și timpul a fost foarte scurt. Am fost la Hahaha Production Studios și l-am întâlnit pe partenerul lui Smiley, Șerban Cazan, un producător foarte bun, mi-a plăcut că au studiouri foarte tehnologizate, o fabrică de muzică uriașă cu o echipă foarte bună de producători, artiști, cântăreți. Am discutat despre muzică și ne-ar plăcea să colaborăm, păstrăm legătura.

Pe ce te-ai bazat când ai ales partenerii din România pentru acest proiect?

Îmi place de colaboratorii mei din România, sunt implicați, entuaziasti și profesioniști, iar fiecare alegere și propunere mi-o justifica, pentru că sunt diferențe mari între industria muzicală din Franța și cea din România, atât în ceea ce privește canalele de promovare, dar mai ales deschiderea publicului pentru anumite genusi și stiluri muzicale. Dazyss Stone din echipa mea a coordonat resursele, el a găsit și firma care a promovat concertele lui Sean Paul și Maître Gims în România și care are experiență în industria muzicală.

Cum a fost filmarea propriu-zisă a videoclipului?

Shootingul a decurs foarte bine și sunt surprins de seriozitatea și calitatea muncii cameramanului și a celorlalți membri din echipa de filmare. Mi-a plăcut la nebunie experiența asta și am de gând să lucrez doar cu ei pe următoarele proiecte. Mă refer la grafician, la echipa care s-au ocupat de video, dansatori și restul echipei , staff-ul cluburilor și firma de promovare.

În ce țări va fi lansat videoclipul?

Va fi lansat în toate țările vorbitoare de limbă franceză și va fi pe YouTube. Vom lucra să îl scoatem pe tot teritoriul Europei dar și în Asia. E un pic problematic că noi cântăm în franceză, dar vom subtitra în engleză.

Unde ești zilele acestea, pe final de vară?

În Maroc, pentru un mini tur. Am și câteva concerte în Franța și Belgia după aceea.

