Tibi Scobiola este liderul celei mai vechi trupe de coveruri din România

Libertatea: Ai făcut una dintre primele trupe de coveruri din România, însă în ultimii ani au apărut o sumedenie de band-uri. Cum reușești să te menții printre favoriți?

Tibi Scobiola: Cred că datorită repertoriului pe care îl abordăm și a soundului. Încă ne menținem printre favoriți, chiar și după atâția ani, deoarece am păstrat în proporție de 90% un repertoriu total diferit de ce se aude la tot pasul. Cred că profesionalismul, soundul și alegerea repertoriului a făcut ca TSB să rămână în continuare o trupă de coveruri favorită.

Ai cântat pe vase de croazieră și în cluburi occidentale. Ce te-a determinat să revii în România?

Mă consider un om norocos, fiindcă am parte de o experiență profesională și în Occident. Este adevărat că am cântat și am fost manager de producție și pe vasele de croazieră timp de 11 ani, însă întotdeauna mi-am dorit să revin în țară să am bandul meu și să cânt ceea ce îmi place.

Și-a pierdut tatăl și a devenit tată

Acum 6 ani spuneai că ai participat la „Vocea României” pentru a-ți ajuta financiar părinții, a căror pensie este mică. Ai reușit, între timp, să-ți atingi țelul?

Din păcate, nu am reușit lucrul acesta! Oricum, nu ar mai fi fost nevoie, fiindcă, pe de-o parte, mama este destul de bine, iar pe de altă parte, de curând l-am pierdut pe tata…

Acasă cânți, poate pentru cel mic?

Nu mai am loc de fiul meu să mai cânt! Cântă fiul meu de la un an încontinuu, de dimineață până seara. Oare de ce?

Ai fost mereu o persoană extrem de discretă. Vrem totuși să ne spui: ce ai făcut în ultimii ani?

Cu toate că am destul de multe evenimente pe care sunt deosebit de încântat să le onorez, în restul timpului încerc să stau cu familia cât pot de mult. Sunt norocos că am o soție deosebită, care mă susține și încă mai rezistă la toate plecările mele. Sunt recunoscător în fața lui Dumnezeu că ne-a dat un fiu așa cum ne-am dorit!

Cântă la nunți, de câte ori i se cere

La un moment dat ai colaborat cu alți artiști din România, ce te-a făcut să te oprești?

Nu cred că mai e o noutate, dar da, am colaborat cu majoritatea artiștilor din România și multora dintre ei le-am cântat și la nuntă!

Ce planuri ai pentru viitorul apropiat?

În această primăvară o să fac parte din cei 100 de muzicieni ai show-ului „Cântă acum cu mine”, difuzat pe PRO TV.

