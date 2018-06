Trecutul neștiut al lui Vladimir Drăghia. “Am avut un uriaş noroc că nu am ajuns prin puşcărie”

Vladimir Drăghia are un trecut tumultuos, după cum a povestit pentru life.ro. Acesta a făcut mărturisiri despre perioada în care a stat la internat, alături de persoane care ulterior au ajuns să aibă probleme cu legea.

“Eu m-am născut la Galaţi şi am crescut la Brăila, nişte oraşe destul de complicate. Practic, am trăit printre băieţaşi.

La 12 ani am intrat la Liceul cu Program Sportiv din Brăila. Evident că nu era cel mai bun liceu din oraş. Stăteam la internat cu încă şapte băieţi, într-o cameră de 20 de metri pătraţi. Eram cel mai mic din istoria internatului când am intrat acolo. A fost o militărie de şapte ani.

Aveam colegi care stăteau cu sabia sub pat, la un moment dat ajunsesem să am şi eu ”fluturaş”, aşa se numea, pentru bătaie. Dacă nici atât nu aveai, nu erai văzut cu ochi buni. Şi mă gândesc că am avut un uriaş noroc că nu am ajuns prin puşcărie, cu peşti sau cine ştie pe unde, ca mulţi alţii din clasa mea.

Un fost coleg, mult mai bun decât mine la înot, Constantin Iulian, este căutat şi acum de poliţie pentru proxenetism. Foarte uşor puteai ajunge la închisoare, doar pentru că trăiai în mediul ăla”, a dezvăluit Vladimir Drăghia.

“În clasa a XII-a am aplicat pentru câteva burse în SUA. Trecusem de SAT ( un test care filtrează candidaţii din toată lumea), cu un punctaj bun. Toată pregătirea am făcut-o dintr-un Internet Cafe, vizavi de casa mea, pentru că nu aveam internet sau calculator la ai mei. Plăteam un leu şi intram pe site unde doar primele trei întrebări erau gratis, pentru restul trebuia să plătesc bani pe care nu îi aveam. Aşa că am mers zi de zi, până am învăţat tot.

Ai mei nici nu ştiau ce fac. Veneau acasă plicuri de la univerităţi din America şi ei nu înţelegeau ce se întâmplă. Două universităţi mi-au dat bursă parţială: din 27.000 de dolari anual, eu trebuia să aduc 15.000. Ceea ce era imposibil. Cum să mă duc la ai mei să le zic: vreau şi eu 15.000 de dolari?

Şi am renunţat de tot la înot. Mi-am dat seama că tot ce puteam fi era antrenor de înot. Or, asta pot să fac şi la 60 de ani. Iar eu voiam ceva ce poţi face la 20″, a mai spus el.

Vladimir Drăghia are 32 de ani. Este actor, poet și fost înotător de performanță. De curând, acesta a câștigat concursul Exatlon România, filmat în Republica Dominicană și care a fost difuzat de Kanal D. Vladimir Drăghia a donat premiul câștigat, în valoare de 100.000 de euro, în scopuri caritabile. În plan personal, Vladimir Drăghia formează un cuplu cu Alice, împreună cu care are o fetiță care se numește Zora.

