Tudor Chirilă face mărturisiri. “Când eram tânăr aveam timp”

Într-o postare recentă, artistul a vorbit despre perioada tinereții, despre timp și despre succes.

“Când eram tânăr aveam timp. Dar nu-mi dădeam seama că timpul este de fapt succes. Mă trezeam când voiam, uneori și la două după prânz, mă culcam în zori. Petreceam peste medie, c-așa e cu tinerețea și artiștii:) Într-o astfel de perioadă am făcut” Am să mă întorc bărbat”, unul din cele mai mature discuri la care am participat.

Ce vreau să spun e că, deși pierdeam mult timp, am făcut lucruri importante în muzică. Sau în teatru. Viața vine peste tine cu tot felul de responsabilități cotidiene și ajungi la patruzeci de ani să vezi că trebuie să-ți faci timp. Timp ca să poți să te uiți la lume detașat, să-ți încarci bateriile și să mai poți spune o poveste. Printre toate jaloanele sociale.

Dar timpul ăla în care iei autobuzul la șase dimineața, după o noapte de beție, și te duci la gară ca să iei trenul până la munte s-a dus. – Fă timp, era o replică pe care un copil mi-o spunea într-un film. E greu să facem timp acum, dar nu imposibil. Succesul e timp. #7ziledesucces”, a scris Tudor Chirilă pe o rețea de socializare.

Tudor Chirilă, în vârstă de 43 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Este actor și muzician, dar este cunoscut și din postura de jurat la show-ul Vocea României, difuzat de Pro TV. Tudor Chirilă este fiul regretatului gazetar sportiv Ioan Chirilă și al actriței Iarina Demian. A absolvit clasa profesorului Florin Zamfirescu la Academia de Teatru și Film (UNATC), București, secția Actorie, în anul 1996.