Tudor Ionescu, de la Fly Project, are probleme de sănătate. “Mi-e frică de operație”

Cântărețul Tudor Ionescu, de la Fly Project, a mărturisit că are probleme de sănătate.

Artistul a explicat, într-un interviu pentru emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, că are o piatră la fiere și ar fi trebuit să se opereze de doi ani.

Tudor Ionescu a adirmat că se teme de operație și că are fobie de ace.

“Am nişte probleme. Am un colecist. Am o piatră la fiere. Aşa a spus domnul doctor. Mi-e frică de operaţie. Am descoperit piatra la fiere când mi-a descoperit apendicita, de vreo doi ani trebuia să intru în operaţie. I-am spus de atunci că o fac şi pe asta să scap. Am fobie de ace, de tot ce ţine de doctor. E ciudat că bunicul meu era doctor”, a declarat Tudor Ionescu.

Anul trecut, Tudor Ionescu a decis să scoată alimentele nesănătoase din meniul său și a slăbit 9 kilograme.