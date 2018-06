Tudor Sișu face mărturisiri. “La pușcărie mă întâlnisem cu oameni pe care îi știam”

Solist al trupei “La Familia”, alături Puya (Dragoș Gărdescu, pe numele său real), Tudor Sișu a fost condamnat de două ori pentru trafic de droguri.

Tudor Sișu, care a afirmat că Dumnezeu l-a scăpat de droguri, a fost invitat în platoul unei emisiuni de televiziune de la Kanal D, unde a făcut mărturisiri despre perioada neagră prin care a trecut.

“Condamnările mele au fost pentru trafic, nu pentru consum. Am făcut niște chestii, am trăit mai mult de 10 ani într-un anumit mediu și astea au fost consecințele.

Nu e vorba că m-am simțit vinovat sau nu. Lumea asta corectă, legală, nu are o imagine clară asupra ceea ce se întâmplă în mediul ăsta. Eu nu am vândut droguri la copii. Erau în acea perioadă 80.000 de consumatori de droguri, mult pentru un oraș. Ce a fost mai surprinzător a fost că s-a putut ușor să ajung la pușcarie, nu a fost cumva probat.

În toți acești ani, pentru mine a fost bine, dar asemenea unui supraviețuitor de la Stalingrad, m-am întărit. În pușcarie, nu mai ai timp să păcălești pe cineva, Caracterul unui om îl vezi imediat.

Eu am crescut într-un cartier în care majoritatea oamenilor se ocupau cu infracțiuni. Când am mers la pușcarie, mă întâlnisem cu oameni pe care îi știam. Greu mi-a fost când am fost ultima oară, se născuse și băiatul cel mic, și știam că am alte lucruri de făcut. În acel an și jumătate mi-a fost mai greu”, a explicat artistul.