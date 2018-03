Ultimul SMS al lui Andrei Gheorghe. Ce mesaj a transmis și cui

S-a aflat cui i-a trimis SMS și ce i-a scris Andrei Gheorghe unei prietene cu care s-a conversat în ultimele zile de viață.

Ceea ce este considerat ultimul SMS trimis de jurnalistul Andrei Gheorghe a fost făcut public.

Binecunoscutul om de radio și televiziune s-a conversat, cu puțin timp înainte să moară, cu o foarte bună prietenă.

După ce au vorbit pe fugă la telefon, ulterior Andrei Ghoerghe și prietena lui nu au mai reușit să dea unul de celălalt, astfel că jurnalistul i-a transmis un mesaj acesteia.

“A sunat alaltăieri şi eram eu cu treabă, am vorbit repezit. Am sunat io ieri şi a văzut apelul mai târziu. Am găsit mesaj azi dimineaţă “scuze, aku văzui, fusăi la film”. Şi, de niste zeci de minute, îmi blingăne messengerul şi telefon şi whatsapp-ul. Că dacă e adevărat. Şi e adevărat.

Andrei a fost unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut. Cu toată strădania lui de a nu lăsa să se vadă asta. Şi unul dintre cei mai buni prieteni pe care îi poate avea cineva. Ştiu asta de 20 de ani”, a afirmat prietena lui Andrei Gheorghe, potrivit antenastars.ro.

Omul de radio și televiziune Andrei Gheorghe a murit la vârsta de 56 de ani. Trupul neînsuflețit al jurnalistului a fost descoperit în data de 20 martie la reședința sa din Voluntari. Andrei Gheorghe va fi incinerat sâmbără, la crematoriul uman Vitan Bârzești din Capitală. Potrivit medicilor legiști, Andrei Gheorghe a avut probleme cardiace.