Un an de când Dan Badea a cerut-o de nevastă pe Mădălina. Ce spune despre actuala sa soție fostul partener de viață al Lorei

Dan Badea, fostul soț al cântăreței Lora, este un bărbat fericit, chiar dacă a trecut printr-un divorț.

Comediantul Dan Badea a fost căsătorit cu Lora, însă marajul lor nu a rezistat probei timpului. Dan Badea și-a găsit apoi liniștea în brațele unei blonde pe nume Mădălina, cu care, de altfel, s-a și căsătorit.

La un an de când a cerut-o de nevastă pe Mădălina, Dan Badea a făcut o trecere în revistă a lșucrurilor care s-au întâmplat în viața lui în tot acest timp.



„A fost un an bun! Acum exact un an o ceream de soție în Vegas. Între timp am făcut și cununia și nunta. Am fost în câteva vacanțe frumoase: Zanzibar, Lisabona, Londra, Thailanda – 4 „luni de miere”. Te iubesc mai mult cu fiecare zi! Mulțumesc mult, iubita mea soție!”, a spus Dan Badea.