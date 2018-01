Una dintre rarele imagini cu Viorica, prima soție a lui Silviu Prigoană. A fost răpusă de o boală cumplită la 30 de ani

Prima soție a omului de afaceri Silviu Prigoană a fost o femeie pe nume Viorica. Aceasta, mama băieților mai mari ai lui Prigoană, s-a stins din viață la numai 30 de ani.

Silviu Prigoană are trei mariaje la activ. cea mai mediatizată căsnicie a sa a fost cea cu prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu, cea cu care are doi copii, Eduard și Maximus.

În prezent, Silviu Prigoană este căsătorit cu o femeie pe nume Mihaela, cu care a mărturisit că își mai dorește copii.

Însă, prima parteneră de viață a lui Silviu prigoană a fost o femeie pe nume Viorica. Aceasta este mama băieților cei mari ai omului de afacari, Honorius și Silvius.

Într-una dintre rarele fotografii cu prima soție a lui Silviu Prigoană, aceasta apare la mare, în costum de baie.

Viorica s-a stins din viață la vârsta de 30 de ani, răspusă de o boală cumplită. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când omul de afaceri lucra la o fabrică la care cea care avea să-i devină parteneră de viață era subinginer.

”Prima mea soţie a murit în 1994, când Honorius şi Silvius erau mici. A avut o boală cumplită şi în doar şase luni a plecat dintre noi.

Am luptat mult atunci, dar n-am avut ce să fac. Partea de transplantologie atunci era în pionierat – nu se făcea aşa ceva pe scară largă.

Astăzi am fi reuşit să o salvăm. Atunci nu am reuşit să facem nimic”, spunea Prigoană într-un interviu acordat revistei Tango.

Omul de afaceri mai spunea că munca și ambiția au fost cele care l-au ajutat să treacă penste perioadele grele din viața sa.

”M-am căsătorit prima dată după ce am avut accidentul, nu înainte. Dacă vrei să supraviețuiești poți. Dacă nu vrei, cu două picioare nu poți să zbori, dacă nu vrei și nu ai ambiție. Am rămas cu doi copii, cu un picior bolnav și mi-am îngropat și nevasta. Am depășit momentul prin efort, ambiție, muncă, chestii din astea care nu au nici o legătură cu pupatul de moaște, cu statul în genunchi la biserică, cu plânsul de milă”, declara Silviu Prigoană la o emisiune de televiziune.