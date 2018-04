Unde petrece Feli sărbătorile de Paște. Își lasă “copiii” acasă

Feli plănuiește să petreacă sărbătorile de Paști alături de familia sa, astfel că jurata ”The Four – Cei 4” a trebuit să găsească o soluție pentru cei doi ”copii” ai săi.

După o perioadă încărcată, Feli abia așteaptă să se relaxeze alături de cei dragi.

”Vreau să merg acasă la ai mei, stau cât pot de mult, apoi mă întorc la treabă. Îmi amintesc cu drag cum în copilărie eu și frații mei ne adunam sâmbăta și cântam, mama ne fãcea prajituri, iar tata ne acompania cu instrument”, a povestit jurata ”The Four – Cei 4”.

De sărbători, Feli recunoaște că are o slăbiciune pentru salata boeuf și, oricând, ar mânca ”o zamă” ca cea de acasă. Cu toate acestea, artista nu este ea cea care obișnuiște să gătească.

“Știu să fac o prăjitură de brânză cu afine și merișoare. E foarte bună și sănătoasă, dar în general eu sunt mai stângace, mă avânt când sunt mai nervoasă, ca să vărs totul și să transform în iubire”, a mai spus Feli, care și-a operat stomacul.

În toată nebunia sărbătorilor, jurata ”The Four – Cei 4” a avut o singură problemă: aceea de a găsi pe cineva care să aibă grijă de ”copiii săi” cât lipsește.

”Copiii mei sunt bine, e vorba de pisici, ca să știe toata lumea. O să le las pe amândouă la o prietenă cât sunt plecată de Paște, știu o să sun ca o “crazy cat lady…””, a glumit Feli, care a dus-o foarte greu înainte de a deveni celebră.



Bătălia pentru un loc printre Cei 4 continuă și sâmbăta aceasta, de la ora 20.00, când noi challengeri, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să obțină un loc ocupat de cei patru artiști aflați pe scaune, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații Antonia, Feli, Cheloo și Carla’s Dreams vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare: Artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun pot fi votați de telespectatori prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4” timp de 24 de ore din momentul părăsirii competiției, iar patru dintre ei, care au obținut cele mai multe voturi, pot fi întorși direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Lupta pentru a rămâne unul dintre ”Cei 4” vine însă și cu o mulțime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reușesc să își păstreze scaunul, aceștia vor avea ocazia să lucreze cu specialiștii industriei muzicale românești.