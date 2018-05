Valentin din echipa Faimoșilor a fost eliminat de la Exatlon. Ce declarație a făcut

Valentin Chiș a făcut parte din echipa Faimoșilor de la concursul Exatlon România, care se filmează în Republica Dominicană.

În ediția de miercuri, 16 mai, Valentin Chiș a fost cel care a părăsit competiția Exatlon România, difuzată de Kanal D.

Valentin a fost nominalizat alături de colegii săi, Vladimir Drăghia și Cătălin Cazacu, în timp ce Larisa, din aceeași echipă, a avut protecție.

Valentin Chiș a făcut o declarație emoționantă în momentul în care a aflat că el este cel care părăsește competiția.

„Mă bucur că am făcut parte din această emisiune. Am învățat foarte multe, am descoperit foarte multe despre mine și despre drumul meu. Mă bucur că mi-am făcut prieteni aici… Vă doresc tot succesul din lume. Cel mai bun să câștige”, a declarat Valentin Chiș.