Vali Butnaru și Olivia Păunescu, de la pupitrul de știri, în bucătăria Chefi la cuțite

Valentin Butnaru și Olivia Păunescu formează echipa de matinali a Observatorului, dar au acceptat provocarea de a fi coechipieri și la bancul de lucru, în cel de-al cincelea sezon ,,Chefi la cuțite”.

Cei doi prezentatori au hobby-uri în afara sferei gastronomice: dacă Olivia este pasionată de design vestimentar, Vali este un împătimit al squash-ului. Cu toate acestea, lipsa de experiență din bucătărie nu i-a oprit în a încerca să facă o figură bună în fața celor trei chefi.

Cei doi au negociat îndelung alegerea rețetei, căci fiecare și-a dorit să pună pe banda misterelor un preparat care să îl reprezinte, iar lupta decisivă s-a dat între un desert al copilăriei și o delicatesă din bucătăria italiană.



,,Inițial mă gândeam să nu ne facem de râs cu preparatul pe care l-am ales…mai ales că nici eu și nici Vali nu gătim! Când am ajuns în platou am uitat tot: rețetă, ingredientele…și cred că cele mai mari bătăi de cap ne-a dat plating-ul! Dar nimic nu se compară cu emoțiile care m-au copleșit în momentul când așteptăm jurizarea! Când am ajuns în față celor trei chefi…n-am mai putut să scot un cuvânt!”, a declarat Olivia Păunescu.

Nici pentru Vali Butnaru misiunea nu a fost mai ușoară. Deși obișnuit cu tensiunea resimțită pe platou la filmările unui show, gândul că chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu le vor evalua preparatul l-a copleșit. Mai mult, prezentatorul a făcut și o promisiune în exclusivitate: ,,Am venit în această competiție foarte degajat, gândindu-mă că pot improviza la bancul de lucru. Dar acum îmi dau seama prin ce emoții trec concurenții înainte să ajungă în fața chefilor.Este o onoare să fii aici, m-am bucurat să îi întâlnesc. Înainte de jurizare, am promis că voi urma un curs de gătit dacă obținem măcar un cuțit!”.

Cu ce preparat au decis cei doi să-i impresioneze pe chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu, dar și dacă verdictul trioului imbatabil îl va face pe Valentin Butnaru să urmeze cursurile unei școli de gătit, telespectatorii Antena 1 pot vedea în noul sezon de poveste ,,Chefi la cuțite”, ce are premiera pe 9 și 10 aprilie, de la ora 20:00.