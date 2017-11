Omul care a redeschis apetitul românilor pentru muzica de petrecere veche, după 20 de ani de cântat lăutărie și promovat muzica prin emisiuni de specialitate, actorul Vali Rupiță s-a lăsat de lăutărie și se apucă de cover-uri.

Relizatorul fostei emisiuni radiofonice ”Taraf FM” din posturile trustului PRO, producție ce a inspirat apariția a zeci de posturi FM și de televiziune de profil din galeria audiovizuală autohtonă, solistul a dizolvat proiectul Vali Rupiță Band, cu care s-a prezentat la zeci de evenimente în ultimul deceniu. ”Pregătesc tihnit, fără grabă o nouă formație, una de coveruri și adaptări folclorice inedite”, ne-a povestit artistul făcut celebru de Florin Călinescu, în perioada recordurilor de audiențe înregistrare de emisiunea ”Chestiunea zilei” (PRO TV).

Vali Rupiță s-a lăsat de lăutărie

Fostul elev al lui Andrei Blaier (la Facultatea de Cinematografie și Televiziune din cadrul Universității Media), Rupiță (55 ani) și-a ”pregătit” și imaginea pentru relansarea sa muzicală și are cu 30 de kilograme mai puțin decât îl știam cu toții din rolurile popularelor telenovele difuzate de Acasă TV -”Inimă de țigan”, ”Numai iubirea”, ”Regina” ori ”State de România”. ”Cel mai mult am slăbit 38 de kilograme de frică să nu mă operez pe coloană, asta mă păștea din cauza greutății mele. Însă, am mai avut ”abateri”, am mai luat câteva kilograme. Însă mă simt extraordinar de bine așa cum sunt acum”, adaugă artistul care se reîntoarce la școală după 20 de ani în calitate de profesor al ”Școlii de radio și televiziune: minoritățile în direct”. Este vorba de un proiect finanțat de Guvernul României prin care se urmărește formarea a 50 de tineri aparținând minorităților naționale, interesați de domeniul media.

Vali Rupiță a stabilit un record pentru televiziunile din România, asigurând, în 2012 regia transmisiunii de 12 ore de la Ziua Internațională a Romilor.