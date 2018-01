A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis să oprească aparatele care au ținut-o în viață în ultimele două săptămâni, după ce a suferit un grav accident în urma căruia i-au murit părinții și sora, scrie BBC News.

Actrița australiană de 29 de ani care a jucat rolul lui Hope Morrison în serialul Home and Away a fost implicată într-un accident de mașină în 26 decembrie. Familia ei și șoferul care conducea mașina și-au pierdut viața, dar Jessica a ajuns în stare gravă la spital. A fost supusă unei intervenții chirurgicale și apoi, după două săptămâni a intrat în comă și de atunci a fost susținută de aparate.

Decizia de a opri aparatele care o țineau în viață a fost luată după înmormântarea celorlalți membri ai familiei ei.

Falkholt a apărut în ultimele episoade ale serialului Home and Away care s-a încheiat în 29016, iar apoi a avut un rol în serialul american Harmony, care va fi lansat în acest an.

Poliția australiană investighează încă accidentul în urma căruia pe lângă membri familiei actriței a mutir și șoferul de 50 de ani a altei mașini implicate în imact.

