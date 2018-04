Avicii se reapucase de băutură? Ce a mărturisit un prieten al DJ-ului suedez

Nile Rodgers, un prieten apropiat al DJ-ului suedez, și-a manifestat îngrijorarea că Avicii se reapucase de băutură, în ciuda promisiunilor că va renunța la viciu. Rodgers a rememorat un concert în care artistul, care a murit la 28 de ani, părea să fie beat.

Nile Rodgers a lucrat cu Avicii de mai multe ori în ultimii ani, iar ultimul concert împreună l-au susținut în urmă cu 3 ani. Ridgers a mărturisit că a fost șocat să constate că DJ-ul suedez părea să fie beat și l-a avertizat cu privire la riscurile pe care viciul le poate avea asupra sănătății sale.

„Mi-a promis că se lasă de băutură, iar când l-am văzut în seara aceea, era beat. I-am zis: Omule, ce faci? Ce se întâmplă? Ai zis că ai terminat cu asta”. Am avut un show împreună și am fost puțin supărat. Nici nu am mai stat să îl urmăresc în concert, pentru că mi se rupea inima”, a povestit Neil Rodgers, pentru AP, potrivit Daily Mail.

„Sunt șocat pentru că nu știu ce a pățit din punct de vedere medical, dar ca persoană, ca prieten, și mai important, ca muzician, Tim a fost unul dintre cei mai buni și naturali compozitori cu care am lucrat vreodată”, a continuat Rodgers.

Avicii a murit pe 20 aprilie, în Oman. Cauza decesului suedezului de numai 28 de ani rămâne un mister, însă artistul, pe numele lui real Tim Bergling, avea probleme de sănătate de mai mulţi ani.

Avicii a anunţat în anul 2016 că nu va mai cântă în turnee, dar că va continua să facă muzică în studio. DJ-ul suedez luase această decizie din cauza problemelor de sănătate pe care le avea. Avicii avea pancreatită acută, o boală pe care a căpătat-o din cauza consumului excesiv de alcool.

Pancreatita reprezintă inflamaţia pancreasului. Inflamaţia pancreasului poate fi produsă de calculi biliari, alcool, diferite medicamente, anumite infecţii virale şi enzime digestive. Pancreatita se dezvoltă rapid şi dispare în scurt timp (pancreatita acută), însă în unele cazuri inflamaţia este persistentă şi produce distrugerea treptată a funcţiei pancreatice (pancreatita cronică).

În anul 2014, DJ-ului i-au fost scoase apendicele și vezica biliară.