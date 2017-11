Într-o lume agitată, cu un trafic infernal, Corina Dănilă a găsit soluția pentru a scăpa de stres și mai ales de a-și găsi calmul la volan. Corina Dănilă este un șofer responsabil, devenind așa după ce a participat la mai multe raliuri în calitate de copilot.

Deși nu pare, Corina Dănilă este atrasă de senzațiile tari, pe care, însă, nu le testează când este prea multă lume prin preajmă. Dovadă că, deși îi plac raliurile, participând la câteva în calitate de copilot, prezentatoarea TV, nu-și testează abilitățile și pe străzile aglomerate din București. „La volan sunt în elementul meu. Nu prea îmi place să conduc noaptea kilometrii mulți. Atât. Gândește-te că am fost și copilot de raliuri”, ne-a povestit Corina, care s-a simțit atrasă mereu de sporturile cu motor, însă nu a făcut o obsesie din asta, ci a încercat doar să-și satisfacă pofta de adrenalină. „Sunt atrasă de sporturile cu motor. Iar pentru o echipă de raliu, încrederea reciprocă între pilot și copilot este esențială”, ne-a povestit Dănilă înainte de a se pregăti pentru un circuit.

Corina Dănilă este un șofer responsabil în București

Chiar dacă încearcă să fie un șofer corect, asta nu înseamnă că nu are și momentele ei de răbufnire. Corina ne-a mai mărturisit că deși își respectă mereu colegii de trafic, are momente când își mai pierde și cumpătul. „Nu-ți imagina că sunt întotdeauna calmă la volan, dar vitezomană nu sunt. Sub nicio formă în trafic. De aia sunt raliurile bine organiazate și bine desfășurate, ca să-ți potolești pofta de adrenalină acolo. Pentru că nu ești singur pe șosea, că nu ai moștenit-o. Sunt colegi de trafic cu care trebuie să mergi pe aceeași stradă în mod civilizat și corect”, ne-a mai spus Corina Dănilă.

VIDEO: Cosmin Nistor

