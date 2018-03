Actrița britanică Emma Watson și-a făcut un tatuaj cu numele mişcării Time’s Up, dar e scris greșit, lipsind apostroful, citează Agerpres presa americană.

La petrecerea de după a 90-a Gală a Premiilor Academiei, Vanity Fair Oscar Party, vedeta din ”The Beauty And The Beast”, în vârstă de 27 de ani, a fost fotografiată într-o rochie neagră, fără mâneci, iar pe antebrațul drept avea un tatuaj cu numele mișcării Time’s Up.

Mesajului scris pe tatuajul amplu de pe mâna dreaptă îi lipseşte însă un apostrof.

Tatuajul actriţei a fost intens comentat pe reţelele de socializare, dar nu se știe dacă este unul permanent sau temporar.

La gala premiilor Oscar 2018, vedetele au purtat insigne dedicate mişcării Time’s Up, care a luat naştere în urma scandalului de hărţuire sexuală din jurul producătorului Harvey Weinstein.

Luna trecută, presa a dezvăluit că Emma Watson a făcut o donaţie de un milion de lire pentru înfiinţarea unui fond care acordă asistenţă victimelor hărţuirii sexuale.