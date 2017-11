Internauții l-au plâns pe Marilyn Manson după moartea lui Charles Manson

După ce a apărut vestea morții lui Charles Mason, cel mai cunoscut criminal în serie din istoria Statelro Unite, mai mulți internauți l-au confundat cu starul rock Marilyn Manson și au plâns dispariția acestuia, scrie US Magazine

Mai mulți utilizatori de pe Twitter l-au confundat pe criminalul Charles Manson cu rockerul Marilyn Manson și au transmis regrete pentru moartea acestuia din urmă.

Charles Manson a murit, duminică, la vârsta de 83 de ani în timp ce-și execută pedeapsa pe viață, dar internauții l-au confundat cu artistul de 48 de ani care a suferit recent un accident pe scenă după ce un obiect de decor a căzut peste el.

„Charles Manson este mort, dar muzica lui va trăi”, a scris pe Twitter un utilizator alături de o fotografie a rockerului Marilyn Manson. Postările în care cei doi sunt confundați au continuat pe tot parcursul zilei.

Și, deși celebrul rocker pe numele său real Brian Warner nu a reacționat direct la confuzie, a publicat totuși un link către un clip de pe Youtube în care cântă piesa ”Sick City” a criminalului Charles Manson.

Muzicianul, născut Brian Warner, postat, de asemenea, a postat o fotografie alb-negru a ucigașului pe care este scris cuvântul ”Miniciună”.

Brian Warner a luat numele de scenă Marilyn Manson alăturând numele a două figuri americane emblematice – Marilyn Monroe și Charles Manson. În autobiografia lui Marilyn Manson, ”The Long Hard Road Out of Hell”, el a scris: ”Echilibrul dintre bine și rău și alegerile pe care le facem între ele sunt probabil cele mai importante aspecte care ne modelează personalitățile și umanitatea … Marilyn Monroe avea o latură întunecată, la fel cum Charles Manson are o latură bună, inteligentă.