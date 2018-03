Keith Richards, chitaristul trupei The Rolling Stones, și-a cerut scuze pe Twitter pentru că i-a sugertat colegului său, Mick Jagger, să-și facă vasectomie pentru a nu mai deveni din nou tată la vârsta pe care o are, scrie The Guardian.

„Mick e un nenorocit bătrân”, a declarat Richards pentru Wall Street Journal Magazine. „E timpul pentru o vasectomie – nu poți fi tată la acea vârstă. Bieții copii!”

Jagger a devenit în decembrie 2016 tată pentru a opta oară la vârsta de 73 de ani după ce iubita sa, Melanie Hamrick, care este cu 43 de ani mai tânără ca el, l-a născut pe Deveraux Jagger.

„Regret profund comentariile pe care le-am făcut despre Mick în WSJ, care au fost complet necontrolate”, a scris Richards pe Twitter, spunând că și-a cerut scuze lui Jagger și personal.

În 2010, Richards și-a publicat memoriile și l-a atacat deschis pe Jagger pe care l-a prezentat drept o prima donna și a spus că ceilalți colegi l-au poreclit ca „Majestatea sa”.

Ultimul incident vine după ce The Stones – unii dintre cei mai în vârstă muzicieni care încă mai cîântă live – au anunțat un nou turneu în Europa, care va începe pe 17 mai la Dublin.