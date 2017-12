Maya Hawke și-a făcut debutul în cinematografie. Fiica Umei Thurman și a lui Ethan Hawke, în vârstă de 19 ani va apărea în filmul Little Women, o adaptare a romanului cu același nume de Louisa May Alcott, scrie Town and Country Magazine.

Fiica Umei Thurman va juca rolul lui Jo March, protagonista filmului despre o familie din timpul Războiului Civil.

Vorbind într-un interviu despre ce a însemnat acest film pentru ea, tânăra care seamănpă perfect cu mama ei, a povestit că a avut părinții alături și că au susținut-o foarte mult. Ethan Hawke chiar a mers și a petrecut o zi pe platou pentru a-i fi alături.

„Am o relație minunată cu părinții mei și beneficiez de toată susținerea familiei. Îmi dau sfaturi despre tot felul de lucruri”, a mărturisit fiica celor doi actori celebri.

Uma Thurman, care a scris recent despre harvey Weinstein că ”nu merți nici măcar un glonț”, și Ethan Hawke a fost cuplul de vis al Hollywoodului la sfârșitul anilor 90. Cei doi s-au căsătorit în 1998, iar Maya, primul lor copil s-a născut în același an. În 2002, Uma a născut și un băiat. Cei doi au divorțat în 2005, dar celebrul actor a păstrat o relație strânsă cu cei doi copii crescuți de Uma.