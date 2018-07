Nominalizările la MTV Video Music Awards 2018. Cardi B conduce detașat

Cântăreaţa din New York, Statele Unite, în vârstă de 25 de ani, a fost nominalizată la toate categoriile importante, inclusiv cel mai bun artist şi cel mai bun artist nou, dar şi la cel mai bun videoclip pentru colaborarea sa cu Bruno Mars, marele câştigător de la Premiile GRAMMY 2018, la clipul „Finesse”.

Cardi B, care a devenit celebră în august 2017, după lansarea hitului ”Bodak Yellow”, conduce topul nominalizărilor VMA din care mai fac parte artişti precum Drake, Camila Cabello, Beyonce şi soţul acesteia, Jay-Z.

Sub numele de scenă ”The Carters”, celebrul cuplu de vedete Beyonce şi Jay-Z a obţinut opt nominalizări pentru videoclipul ”APES**T”, filmat în interiorul muzeului Luvru din Paris, având pe fundal unele dintre cele mai renumite opere de artă din lume.

Childish Gambino, numele de scenă al actorului Donald Glover, a câştigat şapte nominalizări cu videoclipul său pe un ton virulent ”This Is America”, care abordează tema identităţii populaţiei de culoare şi a brutalităţii forţelor de ordine.

Cardi B şi Bruno Mars, The Carters şi Childish Gambino se vor confrunta, pentru câştigarea celui mai râvnit trofeu – videoclipul anului -, cu Ariana Grande, nominalizată pentru ”No Tears Left to Cry”, Camila Cabello, cu ”Havana” şi Drake, cu ”God’s Plan”.

Nominalizările date publicităţii luni reflectă popularitatea genului rap care, în 2017 a detronat rockul ca genul muzical cu cel mai mare succes în Statele Unite, şi a R&B.

Cântăreaţa pop Taylor Swift a obţinut doar trei nominalizări, toate în categorii tehnice, pentru ”Look What You Made Me Do”, cu toate că albumul său, ”Reputation” a fost cel mai bine vândut disc în Statele Unite în 2017.

Englezul Ed Sheeran are patru nominalizări printre care la cântecul anului cu balada romantică ”Perfect”, devenită un hit mondial.

Câştigătorii VMA, aleşi, în mare parte, prin votul publicului, vor fi anunţaţi în cadrul unei ceremonii faimoase pentru nonconformism şi extravaganţă, care va fi transmisă în direct din New York de postul MTV, în data de 20 august.