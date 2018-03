Oscarul câștigat de actrița Frances McDormand i-a fost furat

Statueta Oscar câștigată de Frances McDormand pentru cea mai bună actriță într-un rol principal i-a fost furată imediat după ceremonie. Hoțul a fost prins de polițiști și trofeul returnat câștigătoarei, scrie BBC News.

Un bărbat de culoare a fost arestat după ce i-a sustras statueta actriței în timpul Governor’s Ball, dineul organizat după gala de decernare. Frances McDormand sărbătorea câștigarea trofeului pentru rolul ”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” când a observat că nu-l mai are și a anunțat autoritățile. Numele ei apucase deja să-i fie gravat pe soclu în momentul înc are i-a fost furată.

Purtătoarea de cuvânt a Poliției din Los Angeles, Rosario Herrera nu a oferit prea multe detalii în acest sens, dar a asigurat că, potrivit mai multor martori, autorul furtului este un bărbatul de culoare, de vârstă mijlocie.

Potrivit ziaristei Cara Buckley, chef Wolfgang Puck, cel care a pregătit delicatesele servite invitaților, a fost cel care cel care l-a prins pe hoţ.

Frances McDormand a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal , la cea de-a 90-a ediție a premiilor Oscar, pentru interpretarea din filmul Three Billboards outside Ebbing, Missouri.

Premiul a fost prezentat de actrițele Jennifer Lawrence și Jodie Foster. Acesta este al doilea trofeu Oscar câștigat de Frances McDormand. Ea era considerată principala favorită la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal. A câștigat și Globul de Aur, precum și premiul BAFTA pentru interpretarea sa din Three Billboards outside Ebbing, Missouri.