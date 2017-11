Răspunsul lui Fabregas la invitația de a petrece noaptea cu o fană a impresionat multă lumea datorită felului în care a reușit să transforme invitația într-o declarație de dragoste pentru soția sa.

Vedeta lui Chelsea, Cesc Fabregas, i-a răspuns unei fane care l-a invitat să petreacă o noapte împreuncă, iar răspunsul mijlocașului spaniol nu a fost deloc cel la care se aștepta tânăra.

Înainte de meciul dintre Chelsea și Manchester United, o fană a lui Fabregas i-a scris acestuia pe Twitter și l-a invitat să petreacă o noapte împreună: ”Cesc, iubitule, ar fi minunat să pot petrece cu tine noaptea aceasta. Deci, ce zici”.

Um @cesc4official baby it would be amazing if I could spend the night with you tonight ???? so what do you think?

— Iin Egan (@iinegan7) November 5, 2017