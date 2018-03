Claire Foy, actrița care o joacă pe regina Elizabeta în The Crown, a fost plătită mai prost decât actorul care îl joacă pe prințul Phillip, Matt Smith. Știrea a venit în contextul în care la Hollywood a izbucnit un adevărat scandal privind diferențele de remunerație între actori și actrițe, scrie BBC News.

Deși Claire Foy a câștigat Globul de Aur pentru rolul din The Crown, prezența lui Matt Smith în serialul Dr Who a făcut ca acesta să fie plătit mai bine, au spus producătorii serialului transmis de Netflix.

Ei au spus că nu va fi cazul și pentru sezonul al treilea din serialul care prezintă viața reginei Marii Britanii. În următorul sezon rolul suveranei britanice va fi jucat de Olivia Colman, iar în rolul prințului Phillip va fi distribuit alt actor.

Presa scrie că Claire Foy, în vârstă de 33 de ani, a primit 40.000 de dolari pentru fiecare episod din primele două serii în care a portretizat-o pe regină în anii 1950-1960. Nu se știe câți bani a primit Matt Smith.

The Crown este unul dintre cele mai scumpe seriale de televiziune produse vreodată, costând aproximativ 130 milioane de dolari pentru primul sezon.

Acesta este cel mai recent caz de remunerare diferențiată între femei și bărbați în industria cinematografică.

La începutul acestui an s-a aflat că actrița Michelle Williams a fost platită cu o sumă foarte mică, în timp ce partenerul ei din All The Money in the World, Mark Wahlberg, a câștigat 1,5 milioane de dolari pentru acel film. Williams a primit doar 80 de dolari pe ziua de filmare.