Steven Spielberg este primul regizor cu filme care au încasat peste 10 miliarde după ce ultima sa peliculă, Ready Player One a cumulat aproape 500 de milioane de dolari, citează Agerpres site-ul de specialitate Entertainment Weekly.

Unul dintre cei mai importanți regizori din istoria cinematografiei americane, Spielberg este supranumit “regele Midas” al Hollywood-ului, datorită încasărilor uriașe ale unora dintre filmele sale.

”Jurassic Park” este filmul cu cel mai mare succes de box-office din cariera lui Spielberg, cu 983,8 milioane de dolari. Acesta este urmat de ”Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, cu 786,6 milioane, şi ”E.T.: The Extra-Terrestrial”, cu 717 milioane de dolari.

În 1993, Spielberg şi-a pus semnătura pe “Jurassic Park” şi pe “Lista lui Schindler”, ambele luând Oscar pentru regie, la fel cum avea să se întâmple şi cu “Saving Private Ryan”, în 1998. Până în prezent, Spielberg a regizat 39 de filme, încasările acestora fiind de 8,5 miliarde de dolari în întreaga lume.

Din punct de vedere comercial, Spielberg este cel mai de succes regizor din istoria Holywood-ului. De altfel, averea lui Spielberg a fost estimată de revista Forbes la 3 miliarde de dolari.

Al doilea regizor cu cel mai mare succes la box-office este Peter Jackson, cu 6,502 miliarde de dolari, cei mai mulți bani fiind încasați de trilogiile ”The Lord of the Rings” şi ”The Hobbit”. La mică distanță de acesta se află Michael Bay (6,451 miliarde de dolari) și James Cameron (6,139 milliarde de dolari).

