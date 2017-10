Ţi-a ARĂTAT SÂNII pe la 40 de ani, la 20 ai fi fugit cu ea în lume, iar la 60+ arată SENZAŢIONAL! VEDETA care şi-a vândut sufletul Diavolului, că altfel nu se explică! FOTO

Unele au şansa să îmbătrânească admirabil şi remarcabil, altele nu se împacă sub nici o formă cu trecerea timpului pe care încearcă artificial să-l ţină în loc, iar asta se vede de la o poştă.

Nu e cazul actriţei Jane Seymour, care a impresionat din nou cînd a apărut în public prin felul fabulos în care arată şi la 61 de ani (scroll down să vezi cum arată Jane Seymour la 61 de ani).A fost fată Bond, a fost iubita pierdută din „Undeva, cândva”, a fost şi faimoasa dr. Quinn, iar acum e o femeie care arată mult mai tânără decât e.E căsătorită de 20 de ani cu James Keach, pe care l-a întâlnit când lucra la Dr Quinn, The Medicine Woman şi cu care are doi băieţi gemeni în vârstă de 16 ani. Jane Seymour mai are o fată dintr-o căsătorie anterioară, pe Katherine, în vârstă de 30 de ani.

Jane Seymour în The Tunnel, 1987