Postul de televiziune National Geographic atrage tot mai multe vedete internaţionale de prim rang în producţiile sale. După Morgan Freeman, care este “ghid” în celebra serie “Povestea lui Dumnezeu”, un alt mare star al Hollywood-ului prezintă un serial NG: Will Smith este gazdă pe “O planetă stranie”, care va avea premiera duminică, 25 martie, de la ora 21.00.

“O Planetă Stranie” spune de fapt povestea extraordinară a Pământului, o planetă specială printre celelalte corpuri cerești, în mare parte necunoscute și neprimitoare. Serialul beneficiază de contribuția extraordinară a unui grup de astronauți de elită care au văzut Pământul într-un tablou mai larg. Ei oferă perspective unice și relatează amintirile personale despre planeta noastră văzută din spațiu.

”Sunt încântat să-l avem pe Will Smith în rolul de ghid al acestui serial. Charisma, inteligența și umanismul său vor aduce un mare plus acestui proiect, atrăgând privitorii în această poveste unică despre minunile surprinzătoare care fac posibilă viața pe Pământ”, a declarat Darren Aronofsky, regizorul serialului, cunoscut publicului larg pentru producţii precum “Black Swan” (cu Natalie Portman), “Requiem for a Dream” sau “Pi”.

Obiectivul National Geographic cu acest prilej este să reimagineze programele informative și să ofere publicului un spectacol cinematic cum n-a mai văzut. ”Vom examina știința din spatele minunatei noastre planete și vom aduce povești captivante și provocatoare; și cine ar putea face acestea mai bine decât vizionarul Darren Aronofsky și partenerii săi de la Protozoa Pictures, incomparabilul Will Smith și echipa noastră de astronauți legendari?”, declară producătoarea Jane Root.

Astronauții din “O Planetă Stranie” aduc o viziune și emoții unice firului narativ, cu date științifice care dezvăluie întorsăturile magice ale sorții ce au permis vieții pe Pământ să apară, să se dezvolte și să supraviețuiască.

Chris Hadfield este primul astronaut canadian care a condus Stația Spațială Internațională și singurul canadian care s-a aflat vreodată în Stația Spațială Rusă Mir în timp ce se afla pe orbită. Hadfield a părăsit Pământul de trei ori și a petrecut un total de 166 de zile în spațiu. Jeff Hoffman a străbătut 21,5 milioane de mile în spațiu și a zburat de cinci ori, una dintre acestea fiind prima misiune de a ajunge la Telescopul Spațial Hubble.

Mae Jemison tocmai a sărbătorit 25 de ani de la misiunea sa în spațiu la bordul navetei Endeavour, scriind istorie ca prima femeie afro-americană care a ajuns în spațiu. Jerry Linenger, care a supraviețuit celui mai sever incendiu petrecut vreodată la bordul unei nave spațiale aflate pe orbită, a petrecut aproape cinci luni pe stația spațială rusă Mir și a înregistrat 50 de milioane de mile doar în acea misiune.

Mike Massimino este prima persoană care a trimis un tweet din spațiu, fostul astronaut zburând în două misiuni spațiale pentru a repara Telescopul Spațial Hubble. Leland Melvin este singura persoană din Liga Națională de Fotbal care a zburat în spațiu, călătorind în spațiu de două ori, cu mai bine de 565 de ore la activ.

Cunoscut drept ”Astronautul artist”, fostul astronaut și acvanaut Nicole Stott, care a devenit primul astronaut ce a pictat în spațiu, a înregistrat 104 zile în spațiu și aproape trei săptămâni în habitatul subacvatic Aquarius. Astronautul Peggy Whitson tocmai a încheiat a treia sa călătorie în spațiu, înregistrând un record NASA pentru cele mai multe zile petrecute în spațiu: 665.

Serialul “O planetă stranie” va avea premiera duminică, 25 martie, de la ora 21.00, pe National Geographic.