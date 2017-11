Acasă la Claudia Pavel. Totul despre locul unde cântăreața și-a găsit liniștea!

Pentru Claudia Pavel sărbătorile au început deja. În casa ei, totul a devenit magic de când a împodobit bradul. Iar musafirii sunt primiți precum colindătorii. Deci, cu drag. Cântăreața a povestit pentru revista VIVA! de ce nu s-a adaptat niciodată la viața în America și, mai ales, cum de și-a găsit, în cele din urmă, liniștea.

Sufletul casei – și, desigur, al Claudiei, e Noah, puștiul în vîrstă de cinci ani al cântăreței. Practic, Noah are două mame, pe Claudia și pe sora ei, Paula, cu cinci ani mai mare. Amândurora le zice „mama“ și amândouă îl iubesc la fel de mult. Bunica e și ea prezentă, umblă după el cu o farfurie de supă, încercând să îl convingă să mănânce ceva.

Iar bradul superb decorat e magnetul casei, la fel și spațiul amenajat pe fosta terasă, unde în curând se va găsi și un șemineu.

”Ne-am mutat aici acum trei ani, aproape de Crăciun. Stăm aproape de Paradisul verde, acolo mă duc la sală, practic, în Paradis trăim. Mă întreabă toată lumea dacă nu mă deranjează drumul până în oraș. Nu, nu mă deranjează, când mă întorc acasă ascult muzică, mă gândesc la ale mele, iar plusurile sunt mult mai multe decât minusurile. În LA ne-am obișnuit să conducem mult, pentru că sunt distanțele foarte mari și înainte să mă mut în LA niciodată nu m-aș fi gândit să locuiesc la Cor-

beanca, pentru că mi se părea la capătul lumii, la fel ca Snagovul.” a spus Claudia.

”Eu, când am venit în țară, nu am venit cu gândul să mă întorc definitiv. Am venit în vacanță, însă s-au întâmplat lucruri imediat după ce m-am întors care mi-au dat de înțeles că nu prea mai are rost să mă întorc. Și la o lună de zile am cumpărat casa. Am mers, am văzut-o, am zis: asta este! Soră-mea s-a ocupat de amenajare, eu aveam grijă de copil. Suntem foarte fericite aici. Spațiul pe care îl are copilul și grădina sunt de neprețuit. E liniște, aer curat, lacul, pădurea, în bugetul acesta nu aveam cum să le găsesc pe toate în oraș. Cum ziceam, în Paradis merg la sală, la alergat, la locul de joacă, există o trattoria unde îi place lui Noah să mănânce pizza și merge și face pizza cu pizzerul. E așa, a big family. Ce vezi în filmele americane am găsit în Paradis, nu în America. În America e doar la Hollywood, ei știu să pună în filme familia americană, bradul și șosetele, în realitate ele nu există. Cel puțin eu nu m-am adaptat niciodată acolo. Oamenii sunt niște cutii goale, umblătoare, fiecare stă singur în casa lui, cu câinele lui, muncesc foarte mult, e o realitate foarte tristă.” a povestit Claudia Pavel pentru revista Viva!

