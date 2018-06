Acasă la Andreea Marin. 8 femei au realizat o ședință foto elegantă în casa vedetei

După cele trei luni de transformare fizică, dar și de recăpătare a echilibrului minte, trup, suflet, ambasadoarele #NuExistăNuSePoate au ajuns în București unde, cu sprijinul specialiștilor în coafură, machiaj și vestimentație, au avut parte de o schimbare de look spectaculoasă care le-a pus și mai mult în evidență noua siluetă obținută în urma tratamentelor profesionale.

Astfel, purtând rochii elegante, oferite cadou la finalul campaniei, în nuanțe de alb sau negru, cele opt doamne din campania #NuExistăNuSePoate au luat parte, alături de Andreea Marin, la o ședință foto glamouroasă, memorabilă, expunându-și cu mândrie rezultatele fizice obținute, radiind de bucurie și energie bună și transmițând sentimentul de încredere în sine pe care l-au câștigat odată cu noua siluetă.

Andreea Marin s-a implicat în toate detaliile organizării acestei ședințe foto speciale, consiliind invitatele în privința atitudinii adoptate în fața aparatului de fotografiat, dar și în fața camerelor care au realizat filmul zilei. “Este emoționant să vezi femei din toate colțurile țării, cu vârste și preocupări diferite, intrând într-un cantonament al frumuseții minte, trup și suflet. Nu există nu se poate este vorba tatălul meu, un motto pe care l-am urmat întreaga viață. Știu că, dacă îți pui destulă voință și te înconjori de oamenii potriviți, care să te sprijine, nu ai cum să dai greș, să rămâi în același punct. Vei merge pe direcția bună. Am vrut să aducem o rază de soare pe chipul unor femei care ori își pierd speranța, încrederea în ele, busola. Să ajungi să slăbești 15 kg în trei luni în mod sănătos… mi se pare extraordinar, mai ales că ele și-au continuat munca, au acasă copii, familie. În urmă cu doi ani am urmat aceleași proceduri profesionale și am văzut cu adevărat cum se poate face o schimbare din punctul meu de vedere”, declară Andreea Marin.

Citește și