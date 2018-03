Actorul Răzvan Vasilescu urcă pe scena teatrului din Sectorul 3, în piesa ”Era Ok și la 60”. ” Este vorba despre un spectacol de stand up comedy, un one man show maraton în care Răzvan Vasilescu îmbina texte ale celor mai importanti autori contemporani de comedie cu fragmente emotionante din viata sa.

Rezultă un spectacol foarte sincer, dincolo de stand up comedy-ul standard – un show care te distreaza, dar te și emoționeaza, despre provocările înaintarii în vârsta și despre viata asa cum e, dincolo de celebritate, un spectacol de la care pleci cu un zambet larg pe chip și un gand nostalgic în suflet.

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de teatru și film din România, Razvan Vasilescu a fost erou în filmele lui Lucian Pintilie (Balanta, O vara de neuitat, Prea Tarziu, Niki Ardelean, colonel în rezerva), dar și in Marfa si Banii, in regia lui Cristi Puiu, sau emotionantul California Dreamin’ in regia regretatului Cristian Nemescu.

În luna februarie 2016, actorul Răzvan Vasulescu a fost operat pe cord. În trecut, actorul a avut instalate mai multe bypass-uri coronariene, iar medicul a considerat necesară o nouă intervenție chirurgicală.

