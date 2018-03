Actrița Nuami Dinescu, experiență unică la Ierusalim. Cea cunoscută ca fiind Tanța lui Teo, încă de pe vremea când cele două au făcut parte din acelați proiect tv, a făcut dezvăluiri emoționante în cadrul emisiunii de la Antena Stars.

“Trebuie să simți momentul în care să mergi la Ierusalim. Drumul meu către Ierusalim a fost un vis, o dorință. Nici măcar prietena mea de 15 ani nu știa că vreau să merg acolo. (…) Nu am putut să scot un sunet. Simțeam că mi-a fost golită mintea. Sunt momente în viață când iubirea nu vine din ambele părți. Am mers la Ierusalim și mi-am făcut mie niște promisiuni. E o binecuvântare să o am pe mama și pe surorile mele lângă mine“, a spus Nuami Dinescu.

De când a slăbit considerabil, actrița Nuami Dinescu și-a recăpătat încrederea în sine și este mai strălucitoare ca oricând. Dovadă că toți bărbații îi stau la picioare, la modul propriu.

Citește și