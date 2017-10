Adda, despre alcoolul în timpul sarcinii. Artista și DespreAlcool lansează piesa “Am grijă de noi”, o melodie emoționantă care le îndeamnă pe viitoarele mamici să fie responsabile și să nu consume alcool in timpul sarcinii.

Piesa are o orchestrație specială, fiind construita pornind de la sunetul bătăilor de inimioare ale bebelușilor din burticile viitoarelor mamici.

“Ma bucur că fac parte din acest proiect minunat, #9cu0 (9 luni cu 0 alcool), mai ales că am devenit mămică și știu ce înseamnă grija și dragostea pentru copilul meu. Nu am facut niciodata excese, cu nimic, iar când am rămas însărcinată mi-am dat seama că sunt 100% responsabilă de viata care crește în mine. Le indemn pe toate viitoarele mamici sa fie responsabile și să nu consume niciun strop de alcool în timpul sarcinii”, este mesajul Addei, care a născut în toamna anului trecut.

Adda, despre alcoolul în timpul sarcinii și cea mai recentă piesă a ei

Piesa este un indemn la responsabilizare, dedicat viitoarelor mamici. “Am grija de noi” s-a lansat miercuri, 11 octombrie, pe canalul de YouTube ADDA Official si pe platforma DespreAlcool.ro si face parte din campania #9cu0 (9 luni cu 0 alcool), care, împreună cu experți, specialisti si personalitati, printre care si Dana Rogoz, atrage atentia viitorilor parinti asupra riscurilor mari asociate consumului de alcool în timpul sarcinii. “Sunt foarte bucuroasă că sunt ambasadoare a campaniei #9cu0 și că prin acțiunile mele pot ajuta ca mesajul “9 luni cu 0 alcool” să ajungă la cât mai multe viitoare mămici. De exemplu, împreună cu colegii mei de la Teatrul Godot, am reușit să ajungem cu mesajul de responsabilizare la peste 1.600 de oameni care au venit să vadă piesa de teatru 30+ și continui cu drag acest demers.”, a declarat Dana Rogoz, referindu-se la alte acțiuni din cadrul campaniei.

