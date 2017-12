Adela Popescu, fotografiată în timp ce își alăptează băiețelul de un an și jumătate. Prezentatoarea tv și soțul ei se află în Dubai, împreună cu Alexandru. Aceștia au petrecut Crăciunul departe de România.

Adela Popescu a postat o imagine pe contul de socializare, în care apare alăptându-l pe Alexandru, care are un an și jumătate. Reacția fanilor a venit imediat. „Buna dimineața cu dragoste. ❤ #visitdubai #holiday”, a scris Adela pe contul de socializare.

Adela Popescu susținută de fane

„Bravo Adela, și eu am un băiat de 1 an și 4 luni și încă îl ALAPTEZ șocant pentru voi „doamnelor”, care întrebați de zor, este cel mai frumos lucru din lume să te trezești dimineața cu copilul tau in acest fel”, „

