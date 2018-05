Adela Popescu își alăptează băiețelul în vârstă de doi ani, în ciuda încercărilor vedetei de a-l dezvăța de acest obicei. Actrița a povestit pe blogul personal, cum s-a chinuit să îl facă pe Alexandru să nu mai vrea sân.

“Fetelor, merge-ncet, dar merge prost. Înțărcarea zic. Înainte de a lua decizia de a mă opri din alăptat, Alexandru mai mânca sân doar la culcare, la trezire și în weekend la somnul de prânz. M-am informat cât am putut de bine și am început prin a-i scoate din când în când mesele de dimineața. Îi distrăgeam atenția destul de ușor, ba cu Ciu, ba cu o omletă, ba cu păsărelele de pe gard. Uneori mergea, alteori nu. Cu masa de prânz nu era o problemă, căci de cele mai multe ori îl culca mama mea și, la întoarcerea mea de la emisiune, el fie abia adormise, fie urma să se trezească, deci nu am avut niciodată această problemă, asocierea lui de somn fiind legată nu de sânul meu, ci de două povești pe care i le citește mamaie.”, a scris Adela Popescu, pe blogul personal.

Adela Popescu mai spune că nu este deloc ușor să îl facă pe băiețelul ei Alexandru să nu își mai dorească să fie alăptat.

“Am avut două încercări de a-l culca seara fără sân. Deși am reușit, nu îmi amintesc cu plăcere de ele. A fost supărat, nu înțelegea ce se întâmplă, dar cu multă răbdare reușeam să îl adorm cu plimbări prin casă. Problema este că, de când s-a prins el că e o conspirație și că s-ar putea să îi pregătim marea separare de dragostea lui “tzâtza”, nu ne-am mai înțeles cu el nici dimineața, nici la trezirea de prânz, iar seara nici atât. Practic, tot ce reușisem să obținem cu relaxare în perioada de dinainte se ducea acum pe apa sâmbetei”, a mai scris Adela Popescu pe blogul personal.

Recent, Adela Popescu a făcut una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste pentru partenerul ei de viață, actorul și prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan.

