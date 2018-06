Adina de la Heaven îi va boteza băiețelul Elenei ex- Mandinga

“Aici a intervenit Divinitatea. Nu suntem genul care să ne invităm prietenele din showbiz acasă, dar s-a legat chimia între noi de la o colaborare cu o melodie. Şi iubiţi noştri sunt compatibili. Iubitul meu nu iese în oraş dacă nu îi plac prietenii mei. Eu am nişte premuniţii. În noaptea de dinaintea întâlnirii cu ea am visat că o să-mi ceară să-i botez copilul. Stăteam pe şezlog şi mi-a spus Elena: ‘ne-ar plăcea să fii naşa copilului nostru’. I-am spus că da, decizia am luat-o în absenţa iubitului, am spus da din prima. M-am bucurat tare tare mult. Este o fată sufletistă. Părinţii ei sunt minunaţi. Eu şi mama ei suntem născute în aceeaşi zi”, a spus Adina de la Heaven la tv.

“A fost o compatibilitate şi o prietenie frumoasă. Ne-am dat seama de experienţele prin care am trecut că avem foarte multe lucruri în comun“, a spus şi Elena Ionescu.

Citește și