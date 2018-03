Adrian Enache, dezvăluire uimitoare despre Dan Spătaru. Artistul va continua şi în acest sezon, “Duelul Pianelor“, tributurile dedicate marilor artiști dispăruți ai României, iar o altă noutate a sezonului patru este cea a cancan-urilor.

Invitații vor comenta cele mai ciudate articole scrise despre ei de presa de scandal și vor clarifca adevărul legat de aceste cancanuri. Invitaţii primei ediţii sunt: Mihai Constantinescu, Diana Matei, Ion Haiduc şi Simona Florescu iar Adrian Enache ii va aduce tribut lui Dan Spătaru.

„Am avut ocazia să stau lângă Dan Spătaru în ultimii ani, am făcut turnee împreună și întotdeauna am fost impresionat de modestia lui. Cât era de mare artist era și cât de modest era cu noi, cei care abia pășeam, alături de dânsul, pe scenă. Era întotdeauna pedant și foarte serios când venea vorba de profesie. Chiar dacă faceam cate un popas la o terasă, înainte de spectacol, sau pur și simplu mergeam la un Shop & Go să cumparam cate ceva, el întotdeauna avea pantofii de scenă cu dumnealui, pentru că se temea să nu întârzie. Spunea: „Dacă se întâmplă ceva, dacă e coadă… Să fiu pregătit”. Oriunde ar fi mers era îmbrăcat la patru ace, în costum și doar își punea pantofii și era gata să intre pe scenă, ca scos din cutie. Asta m-a impresionat, iar acum iată că și eu am mai multe perechi de pantofi pe care îi port după mine, în pungi, așa cum m-a invatat Dan Spătaru”, a povestit Adrian Enache. Moartea lui Dan Spătaru în urma unui infarct a adus la înmormântarea lui peste 10.000 de oameni.

