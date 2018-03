Adriana Antoni a topit kilogramele cu dieta minune și o recomandă tuturor celor care vor să arate perfect. Artista a vorbit despre asta în cadrul emisiunii de la Antena Stars.

Este vorba despre dieta cu hrișcă și chefir, o tehnică găsită pe internet, care ajută atât la detoxifiere, cât și la slăbit.

„Îmi place foarte mult să trăiesc sănătos. Am o dietă cu hrișcă și chefir pe care am învățat-o de pe internet. Ține 10 zile, dar recomand să nu fie făcute toate deodată. A fost mai mult o detoxifiere. M-am simțit extraordinar de bine și de asta o recomand. Am făcut-o mai mult pentru a curăța organismul și, bineînțeles, îmi place foarte mult că am slăbit. Am dat jos 6 kg și am reușit să mă mențin, nu am pus nimic la loc. Eu am ales hrișca verde pentru că cea maro este puțin mai dulce. Hrișca bio, seara se pune în apă pe care am fiert-o întâi. Se face ca un terci. Dimineața o strecori și, pe urmă, de fiecare dată când ți-e foame, mănânci cu chefir,” a explicat Adriana Antoni, invitată în platoul emisiunii „Răi Da’ Buni”.

Adriana Antoni şi-a pierdut mama, în urmă cu 12 ani, şi nu a apucat să-şi ia „Adio" de la ea, deoarece se afla în America. Femeia s-a stins fulgerător, în urma complicaţiilor apărute după o operaţie.

