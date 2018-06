Adriana Bahmuțeanu, copiii și fostul soț vor fi supuși unei evaluări psihiatrice la INML

Adriana a câștigat un proces, prin care ea, copiii și fostul soț vor fi supuși unei evaluări psihiatrice la INML.

“După mai bine de doi ani de procese obositoare , azi am înregistrat o victorie importantă pentru viitorul meu și al copiilor mei!!! Instanța a decis să ni se efectueze evaluarea psihiatrică la INML,mai pe românește, cei patru membrii ai fostei noastre familii, copii și adulți, vom fi testați de o comisie de specialiști că să se vadă dacă suntem sau nu sănătoși la cap și avem toate țiglele pe casă!!! Astfel se înlătură posibilitatea că un psiholog sau un altul ( mai mult sau mai puțîn coruptibil) să emită păreri părtinitoare, uneori neadevărate, ce pot influență mersul unui proces de custodie a minorilor. Cum ar fi că rolul de părinte are legătură cu numărul de metri pătrați pe care acesta îl deține!!!! Am trăit din păcate o astfel de experiență cu o doamna psiholog Eliza Nicolăescu, căreia i-am făcut plângere penală și reclamație la COPSI pentru că opiniile sale erau cu mult departe de adevăr! Din fericire, expertiză nu a fost luată în considerare de către instanța, părerile prezentate fiind total paralele cu realitatea!!! Am totală încredere că specialiștii de la INML vor analiza serios și obiectiv întreagă situație și ne vor da răspunsurile pe care le așteptăm de atâta amar de vreme! Mulțumesc doamnei avocat Ionela Vasile pentru devotament și …să ne ajute Dumnezeu!!!”, a spus Adriana Bahmuțeanu într-o postare pe Facebook.

Fosta soție a lui Silviu Prigoană lua, recent, o decizie surprinzătoare. A renunțat la emisiunea pe care o avea și s-a retras chiar, o perioadă, din peisajul monden autohton

