Adriana Bahmuțeanu, tristă de ziua ei. Prezentatoarea tv a fost invitată în emisiunea de la Antena 1, unde a recunoscut că ar schimba multe lucruri în viața ei. Vedeta a mărturisit că la cei 44 de ani pe care i-a împlinit, se simte obosită.

“Mă simt obosită… împlinesc 44 de pahare, ce aş schimba în viaţa mea… nu aş mai face aceleaşi greşeli pe care le-am tot repetat. Regret că am pierdut timp… am 2 copii frumoşi, e adevărat, dar acum îmi trăiesc anii tinereţii. Am avut zile în care aveam bani să îmi cumpăr o pâine, am muncit de la 16 ani… acum simt că îmi trăiesc tinereţea. Le sfătuiesc pe femei să fie atente să îşi aleagă un partener cu care să meargă la drum, important e să găseşti un om pe care să te bazezi în viaţă. Şi el pe tine. Pe la 14 ani m-am îndrăgosit pentru prima oară, era un băiat din cartier, a fost o dragoste platonică. Fiecare îşi doreşte să aibă parte de o dragoste reciprocă, nu au fost relaţiile care îmi trebuiau mie. M-am simţit ignorată, călcată în picioare, singură în relaţie. După divorţ, am stat în doliu şi am suferit după căsnicia decedată. Nu e o aniversare fericită.” a mărturisit Adriana Bahmuţeanu la Xtra Night Show. Adriana a împlinit 44 de ani, pe 7 mai, iar prietena ei, Mara Bănică a surprins-o cu un mesaj emoționant.

