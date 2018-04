Aida Parascan iubește din nou. “Este posibil să mă mărit”

Aida Parascan iubește din nou. Câștigătoarea MasterChef a făcut declarații interesante în cadrul emisiunii de la Antena Stars. Se pare că aceasta va face în curând nuntă.

Celebrul chef spune că există o persoană în viața ei, însă nopţile le petrece acasă alături de micuţii săi.

“Un domn mi-a prezis că anul acesta este anul meu şi că este posibil să mă mărit. Asta cu liberul arbitru, bineînţeles. Niciodată nu am spus da în faţa altarului. Nu am simţit asta. Da, de gravitat gravitează cineva în jurul meu. Trebuia să ies cu cineva, dar am venit la voi. Dorm acasă. (…) Am să schimb ceva la fizicul meu, cred că la sâni. Încă nu sunt decisă, dar aş vrea”, a spus Aida Parascan la Antena Stars.

Recent, Aida Parascan, câștigătoarea MasterChef, s-a împăcat cu fostul soț, iar acum relația celor doi este mai bună decât atunci când erau căsătoriți. Chiar dacă fiecare și-a refăcut viața alături de altcineva, cei doi sunt buni prieteni, iar bărbatul se implică în creșterea copiilor săi.

Citește și