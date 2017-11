Alex Velea a câștigat procesul cu soțul Andreei Bănică. Se pare că Lucian Mitrea îi datora artistului banii pentru un concert, iar acum situația s-a lămurit în instanță.

Astfel că, Alex Velea va primi din partea impresarului, 5000 de euro. Iubitul Antoniei a anunţat recent că a câştigat procesul împotriva lui Mitea.

Alex Veleași Lucian Mitea și-au încheiat socotelile



Alex Velea și fosta lui soție au fost cununați de Andreea Bănică și Lucian Mitea. Recent, artista a făcut primele declarații despre scandalul dintre soțul ei și iubitul Antoniei.

„Noi am fost naşii lui Alex Velea de cununie. Cred că ar fi urât din partea mea să încep să vorbesc urât la televizor. Sunt o grămadă de dedesubturi între noi. Nu vreau să vorbesc despre Alex Velea într-un alt mod neplăcut, decât plăcut. Am fost în biserică cu el, l-am dus pe el şi pe fosta soţie acolo. Este vorba despre nişte bani pe care nu i-a luat la un concert de revelion, pe care nici eu nu i-am luat. Lucian nu i-a încasat, încă îi aşteptăm. Noi l-am ajutat pe Alex ori de câte ori a avut nevoie. Lucian era impresarul lui, era normal să îl ajute. Eu nu am împrumutat niciodată bani. Lucian face asta şi am încercat să îi spun: te rog eu mult, opreşte-te. La un moment dat vei avea foarte multe dezamăgiri. Mie îmi pare foarte rău. Cred că este înconjurat de persoane care îl influenţează negativ. El este foarte credul. Eu mi-aş dori să lămurim situaţia. Nu sunt genul de om care să fiu supărată pe cineva. Eu dacă greşesc întreb ca să lămurim situaţia”, a spus Andreea Bănică.

