„Am fost în Shanghai. Ne-a invitat la un show de modă, l-am cunoscut pe Tommy Hilfiger. Iubita mea a luat un interviu, am fost la show, am făcut și câteva poze. Am fost nași, eu și iubita mea, pentru niște prieteni foarte buni. Nu, nu am lăsat-o pe Antonia încă o dată însărcinată. Dacă stau și eu altfel, ziceți că sunt obez. Rochia nu a avut un cordon ca să-i sublinieze talia de viepse. Avem destui copii, trei e o cifră norocoasă, să mai facă și alții. Nu este însărcinată iubita mea”, a spus Velea la Antena 1.

Alex Velea a vorbit și despre prima zi la grădiniță a lui Akim. „Nu-mi venea să cred că a sosit și ziua în care Akim va merge la grădi. L-am luat de mânuță, nu în brațe și am intrat cu el, am stat puțin și apoi ne-au poftit educatorii afară. Am stat puțin, a început să plângă.”, a spus Alex Velea, la „Acces Direct”.

Antonia și Alex Velea se umplu de bani împreună. Pentru conceretele la care merg în doi, suma încasată este de mii de euro.

